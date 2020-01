Stad zoekt exploitant voor nieuwe parking Keerdok Wannes Vansina

24 januari 2020

13u49 0 Mechelen De stad Mechelen gaat op zoek naar een uitbater voor het toekomstige parkeergebouw op de Eandistip (tussen de N16 en de Afleidingsdijle).

“Parking Keerdok zal als mobiliteitshub op de schakel tussen één van de belangrijkste invalswegen en het stadscentrum een belangrijke rol spelen in de bereikbaarheid van de stad. Niet enkel zal ze de parkeerbehoefte van de bestaande parking op het Rode Kruisplein en de oude Carrefour-site opvangen, maar eveneens bezoekers van de Keerdoksite, waaronder het hotel, zelf”, aldus schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

De aanvraag tot omgevingsvergunning is momenteel lopende. De parking met 528 autoplaatsen en 120 fietsenstallingen zal bereikbaar zijn via een afslagstrook op de N16 richting Antwerpsepoort. Uitrijden zal gebeuren via het bestaande kruispunt met de Elektriciteitstraat. Er komen elektrische laadpalen die verbonden zullen zijn met de zonnepanelen op het dak. Naast parkeerruimte komt er ook ongeveer 1.000 m² retailruimte en 1.400 m² kantoren in het gebouw. Opening is gepland in 2022.