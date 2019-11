Stad zoekt alternatieve locatie voor pakjesautomaat Veemarkt Wannes Vansina

04 november 2019

18u13 0 Mechelen De stad Mechelen is op zoek naar een betere locatie voor de gloednieuwe pakjesautomaat op de Veemarkt. Die ‘Cubee’ kreeg meteen na de plaatsing felle kritiek.

Bpost zette op drie locaties in de stad nieuwe pakjesautomaten: op de Zandpoortvest, het Rode Kruisplein (uitbreiding) en de Veemarkt. Gebruikers kunnen er pakjes afhalen of deponeren. “We plaatsen deze omdat er vraag naar is. Ze zijn niet alleen praktisch – je kan er 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 beroep op doen – ze zijn ook veilig en zorgen voor minder rondgerij”, zegt woordvoerder Barbara Van Speybroeck van bpost.

Alleen valt de automaat op de Veemarkt niet bij iedereen in de smaak. “Het gedrocht staat er net, en de foutgeparkeerde auto’s die snelsnel iets in dat ding stoppen zijn in deze geweldige fietsstad al niet meer te tellen. Weg zon. Weg relatieve rust. Weg mooie blik op de stad. Weg stadsliefde”, oordeelde Veemarktbewoner Pat Donnez vorige week.

Omwille van de commotie gaat de stad nu bekijken of er geen betere locatie is. Bpost kreeg nog geen vraag. “Maar als het zo zou zijn dat er iets mis mee is, dan zullen we de richtlijnen van de stad volgen”, zegt Van Speybroeck. Volgens de woordvoerster werden alle procedures alvast correct gevolgd.