Stad zoekt aannemer voor aanleg Cortenbachplein Wannes Vansina

02 september 2019

21u53 2 Mechelen De stad Mechelen gaat op zoek naar een aannemer voor de aanleg van het binnenplein van het Hof van Cortenbach en het Cortenbachstraatje.

De opdracht wordt gegund bij wijze van de ‘openbare procedure’ met prijs als enige gunningscriterium. Het plein zal bereikbaar zijn via de Onze-Lieve-Vrouwestraat, de Ziekeliedenstraat en via de poort op de Korenmarkt en niet alleen dienst doen als terrassenplein, maar ook als gemakkelijke doorgang voor voetgangers en fietsers. De aanleg is gepland in het voorjaar. De raming: 347.494,71 euro.

De eigenaar van het Hof Van Cortenbach is momenteel trouwens op zoek naar de uitbater van een exclusief restaurant op het gelijkvloers van het 16de-eeuwse stadspaleis vanaf midden 2020. Op de verdiepingen komen kantoren en studentenkamers. De binnenrenovatie van het Hof van Cortenbach start deze maand.