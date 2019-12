Stad zoekt aanbieder(s) voor 200 deelsteps Wannes Vansina

23 december 2019

16u48 0 Mechelen Mechelen gaat op zoek naar een of meerdere aanbieders voor 200 deelsteps. Bij een pilootproject eerder dit jaar bleken de elektrische autopeds een schot in de roos.

Circ bood afgelopen zomer elektrische deelsteps aan. Op nog geen vier maanden tijd telde het bedrijf 11.436 ritten. “Het pilootproject met de deelsteps bleek in onze stad het succesvolst. Daarom trekken we die lijn door”, zegt schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.

De gemeenteraad keurde een reglement goed. “De keuze voor een reglement en dus niet een concessie of overheidsopdracht, is meerledig. We laten de markt spelen waardoor er meerdere partijen tegelijk via het reglement kunnen werken.”

De partij(en) moeten opereren binnen een bepaalde zone. De Bruul en zijn zijstraten hebben een snelheidslimiet van 15km/u. Op de Grote Markt en de Vismarkt kunnen de steps niet achtergelaten worden. De steps zullen ook buiten het centrum kunnen worden ingezet.

Aanbieders kunnen inschrijven tot 13 januari.