Stad zet verder in op digitalisering via ‘Mijn burgerprofiel’ Wannes Vansina

28 februari 2020

13u11 0

De stad Mechelen heeft het Vlaamse project ‘Mijn burgerprofiel’ geïntegreerd in de stadswebsite. Een knop ‘aanmelden’ rechts bovenaan geeft toegang tot alle persoonlijke gegevens die bij de overheden bekend zijn. “Door als stad mee in dit project te stappen, geven we de Mechelaars meer controle over hun eigen gegevens. Met als voordeel een verhoogde privacy van de eigen data. Als er iets veranderd of onjuist is kan je het meteen melden”, klinkt het bij de stad. Bezoekers kunnen er ook attesten downloaden en zich zo een bezoek aan het Huis van de Mechelaar uitsparen.