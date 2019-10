Stad wil van dorpsplein groenere ontmoetingsplek maken Wannes Vansina

22 oktober 2019

De stad Mechelen maakt plannen om het dorpsplein van Muizen te ontharden en vergroenen. Dat in samenwerking met de school en buurtbewoners. Zo zoekt De Bel een oplossing voor de vele fietsen, terwijl de stallingen op het plein maar weinig worden gebruikt. Daarnaast hebben buren ideeën in het kader van participatieproject ‘De grond der dingen’. “Het is een heel groot plein dat spijtig genoeg weinig gebruikt wordt omwille van allerlei redenen. Samen met alle betrokkenen willen we bekijken hoe we dat kunnen aanpakken”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen. Volgens gemeenteraadslid Bert Delanoeije kan de stad met een simpele facelift het plein omvormen tot groen spleelplein. “Leuk voor de kinderen tijdens de schooluren én aantrekkelijker als evenementenplein de rest van het jaar.”