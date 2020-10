Stad wil fietsers door ‘zinloos rood’ laten rijden Wannes Vansina

09 oktober 2020

17u51 1 Mechelen Stad Mechelen maakt werk van verkeersborden ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’.

Nu moeten tweewielers vaak stoppen voor ‘zinloos rood’. Dankzij het verkeersbord mogen ze doorrijden, ook wanneer de verkeerslichten rood of oranjegeel zijn.

“Nu Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters het startschot heeft gegeven voor een uitrol langs gewestwegen, dienen we een eerste reeks voorstellen in bij het Agentschap Wegen en Verkeer”, zegt schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Volgens de stad zouden de verkeersborden kunnen komen op de kruispunten van N16 en Brouwerijstraat (Heffen), van Leopoldstraat en Colomastraat, van Liersesteenweg en Caputsteenstraat en aan de Antwerpsepoort voor het fietspad komende van de Dijle.

“Dit voorstel lag al klaar in 2013. Nu we weten dat het kan, maken we werk van meer”, aldus nog de schepen.