Stad waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als dakisolatiecontroleurs Wannes Vansina

09 januari 2020

11u25 12 Mechelen De stad Mechelen waarschuwt voor oplichters. Ze bellen mensen zogezegd namens de stad op om te onderzoeken of hun dak geïsoleerd is. Bij een tweede telefoontje dreigen ze met boetes tussen 400 en 800 euro.

Alle woningen die voor 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet moeten vanaf begin dit jaar voldoen aan de Vlaamse dakisolatienorm. De oplichters grijpen die regelgeving aan om Mechelaars geld af te troggelen.

“In een eerste telefoontje zeggen de oplichters dat ze namens de stad Mechelen moeten onderzoeken of hun woning voldoet aan de norm voor dakisolatie. Bij een volgend telefoontje willen de bellers een factuur zien en beweren ze dat er anders een boete wordt opgelegd tussen de 400 en 800 euro”, legt de stad de werkwijze uit.

“Wij bellen burgers niet gewoon op, laat staan met bijhorend dreigement”, verzekert schepen Marina De Bie. “We maken Mechelaars wel bewust van de noodzaak van dakisolatie, bijvoorbeeld op evenementen, in de renovatiemobiel, via flyers of op de online kanalen. Bij een huisbezoek kunnen personeelsleden van de stad zich altijd legitimeren.”

Gedupeerden kunnen contact opnemen met de lokale politie of melding doen via het fraudemeldpunt van de federale overheid. Wie met energievragen zit, is elke donderdagnamiddag tussen 13.30 en 16 uur welkom op het Energieloket van Energiepunt Mechelen. Een afspraak maken is niet nodig.