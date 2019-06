Stad voert belasting in op domiciliekamers “om armen weg te duwen” Wannes Vansina

20 juni 2019

16u05 0 Mechelen “De stad voert een belasting in om armen weg te duwen.” Oppositiepartij PVDA reageert scherp op een nieuwe belasting op domiciliekamers die de stad Mechelen wil invoeren. “Liever kwalitatieve sociale woningen dan ondermaatse domiciliekamers”, antwoordt schepen van Wonen Greet Geypen (Open Vld).

De gemeenteraad buigt zich op 24 juni over een voorstel om een belasting van 2.400 euro te heffen per domiciliekamer, te betalen door de eigenaars. Verhuurders die hun kamers omvormen tot studentenkamers, krijgen de belasting terugbetaald. Zo wil de stad enerzijds het probleem van kwalitatief ondermaatse kamers en anderzijds dat van het tekort aan studentenkamers aanpakken.

Volgens PVDA-gemeenteraadslid Dirk Tuypens heeft dit slechts één doel. “Bewoners van domiciliekamer zijn arme mensen die niet terecht kunnen op de private huurmarkt en vaak al jarenlang op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan. Ze hebben geen andere keuze dan hun intrek nemen in ondermaatse kamers. Deze maatregel helpt hen geen meter vooruit. Ze worden alleen gedwongen om de stad te verlaten.”

Volgens Tuypens beschikt de stad over voldoende instrumenten om slechte domiciliekamers aan te pakken. “Maar ik heb de indruk dat men die liever niet hanteert omdat de stad dan de plicht heeft om mensen te herhuisvesten. Met deze belasting heeft de stad een handig instrument gevonden om het probleem ‘op te lossen’ zonder dat het iets kost.”

Schepen Geypen spreekt Tuypens tegen. “De stad Mechelen voert al sinds 2010, met verschillende coalities, een kordaat beleid door geen domiciliekamers meer te vergunnen. Dagelijks stellen de wooncontroleurs schrijnende toestanden vast van mensen die in erbarmelijke omstandigheden in domiciliekamers wonen.” Volgens haar zijn er nog 150 domiciliekamers, waarvan een aantal zelfs niet vergund is. Recent merkte de stad op dat studentenkamers als domiciliekamers werden verhuurd uit winstbejag.

“Kwaliteitsvol wonen is een prioriteit van het stadsbestuur, ook voor minderbegoede mensen. We investeren heel veel in sociale huisvesting: quasi het volledige patrimonium van Woonpunt wordt gerenoveerd. Er worden sociale woningen bijgebouwd op de Kometsite en op Kantvelden. Zo is de ambitie uit het bestuursakkoord om 200 sociale woningen bij te creëren nu reeds in uitrol: 23 woningen zijn in uitvoering, vandaag staan al 233 woningen in de planning van Woonpunt opgenomen. Het Sociaal Verhuurkantoor heeft de ambitie om minimum 400 extra woningen in sociale verhuring te nemen.”