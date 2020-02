Exclusief voor abonnees Stad vindt bestemming voor brandweerkazerne: kringwinkel, zorgwonen en parkje op komst Wannes Vansina

04 februari 2020

10u02 1 Mechelen Een kringwinkel op het gelijkvloers, zorgwonen op de bovenverdiepingen. Dat is de piste die de stad Mechelen onderzoekt voor de voormalige brandweerkazerne in de Dageraadstraat.

De brandweer verhuisde in oktober naar de nieuwe kazerne aan de Nekkerhal. Sindsdien staat het gebouw leeg, maar momenteel wordt volop gezocht naar een definitieve bestemming. Kringwinkel Ecoso heeft interesse om er zijn winkel en kantoren van Mechelen-Noord in onder te brengen.

“We moeten niet weg – het huidige pand is onze eigendom – maar we hebben er altijd van gedroomd op dichterbij de stad te liggen. Nu zitten we toch op een 4-tal kilometer. Bezoekers zijn haast verplicht de auto te nemen, wat niet in overeenstemming is met onze waarden. De mensen weten ons te vinden in Mechelen-Noord, maar in de Dageraadstraat zouden we meer mensen kunnen mobiliseren”, zegt Koen De Bock, afgevaardigd bestuurder van Ecoso.

Horeca

