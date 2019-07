Stad viert huwelijksjubilarissen. “Het geheim van een goed huwelijk? Mekander goed verstaan.” Wannes Vansina

13 juli 2019

"Het geheim van een goed huwelijk? Mekander goed verstaan." Roman Médard en Maria Keldermans kunnen het weten. Op 19 juli zijn de Mechelaars 65 jaar getrouwd.

Schepen Björn Siffer zette zaterdag namens het stadsbestuur de huwelijksjubilarissen van juli in de bloemetjes, waaronder een dat deze maand een briljanten bruiloft te vieren heeft. “We zijn vroeg getrouwd. Ik was 21, mijn vrouw 19”, verklaart Roman. Hij werkte eerst als beroepsmilitair, later in de metaalnijverheid. Zij deed het huishouden en zorgde voor de drie kinderen. “Intussen hebben we negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Twee zijn nog in de maak. Het leven gaat toch rap”, vertellen ze.

De schepen verwelkomde daarnaast ook vier koppels feestelijk die zestig jaar geleden in het huwelijksbootje stapten: Willy De Smedt en Margaretha Van Opstal, Jan De Coninck en Joanna Willems, Franciscus De Winter en Elza Augustynen en Lucien Berings en Juliana De Schouwer.

Tien koppels werden tenslotte gevierd omwille van hun gouden bruiloft: Ward Hendrickx en Denise Salsmans, Lucas Plasqui en Maria Phlippo, Marcel Solie en Lisette De Greef, Gustaaf Gilbert en Lea Vermost, Walter Jaspers en Godelieve Verbergt, Danny De Crée en Jacqueline Dirickx, Bernard Scholiers en Michaela Driguez, Gustaaf Volckaerts en Gaby Nieuweling, Paul Dethier en Frieda Horckmans en Fernand Meutermans en Lisette Muyter.