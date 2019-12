Stad verstuurt bedankingskaartje naar 1.411 vrijwilligers. “Wij kunnen niet zonder” Wannes Vansina

04 december 2019

10u27 0 Mechelen De stad Mechelen bedankt deze week 1.411 vrijwilligers binnen de organisatie met een kaartje. “We kunnen niet zonder”, zegt schepen van Sociale Cohesie Björn Siffer.

Binnen de stadsdiensten en het Sociaal Huis zijn meer dan duizend vrijwilligers actief. Dat zijn evenveel vrijwilligers als personeelsleden. “Denk maar aan de speelpleinanimatoren, de peters en meters die het openbaar domein netjes houden, leden van de M-Crew of vrijwilligers die de bibliotheek- en boekenruilpunten in de dorpshuizen bemannen”, zegt Siffer.

Ook de 403 vrijwilligers van Zorgbedrijf Rivierenland krijgen een bedankingskaartje. Zij verrichten vrijwilligerswerk in de Mechelse woonzorgcentra, de lokale dienstencentra of de kinderopvang. “De inzet en het engagement van de vrijwilligers brengt leven in onze stad en zelf krijgen ze er veel zuurstof en sociaal contact voor terug.”

Prijs

Aanleiding voor de kaartjes is de Internationale Dag van de Vrijwilliger, morgen donderdag. Deze is meteen het startsein voor alle Mechelaars om hun strafste vrijwilliger te nomineren voor de Prijs van de Vrijwilliger, die in maart wordt uitgereikt. Nieuw is dat er niet één individuele vrijwilliger en één organisatie, maar zes individuele vrijwilligers en zes organisaties met de prijs naar huis gaan en dit telkens binnen de domeinen jeugd, sport, cultuur, zorg, duurzaamheid en algemeen.

“Met de uitbreiding van het reglement maken we niet twee, maar twaalf mensen of organisaties gelukkig. Zij zijn de ambassadeurs van onze stad”, aldus nog de schepen.