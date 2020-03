Stad verstrengt coronamaatregelen na “absoluut asociaal en onverantwoord gedrag”: speeltuinen dicht, terrassen opgeruimd Wannes Vansina

16 maart 2020

11u10 28 Mechelen Het stadsbestuur van Mechelen verstrengt de coronamaatregelen. Alle speelpleinen, openluchtfitnesstoestellen en trapveldjes gaan dicht, alle terrassen moeten opgeruimd worden omdat burgers ze blijven gebruiken. De politie zal indien nodig optreden.

“We hebben vastgesteld dat mensen zich niet houden aan de richtlijnen van de overheid”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. “Dit weekend, en vooral zondag, zagen we mensen samenkomen op terrassen, urban brunches houden, sporten in groep, in de parken en in de stad... Gezien de bijzondere situatie en de expliciete richtlijnen en eisen van de hogere overheid in het kader van het tegengaan van de verspreiding van het virus is dit absoluut asociaal en onverantwoord.”

Politie

Vandaar dat het stadsbestuur de maatregelen verstrengt en vanaf vandaag de speelpleinen, de openluchtfitnesstoestellen, trapveldjes en het skatepark sluit. Deze plekken zullen maximaal afgesloten worden. Parken blijven wel open. Horeca-uitbaters krijgen dan weer de opdracht om hun terrassen op te ruimen zodat gebruik niet meer mogelijk is. “De politie kreeg duidelijke richtlijnen om mensen op dit gedrag aan te spreken en indien nodig te beteugelen”, zegt Vandersmissen.

Huwelijken

Intussen gaat ook de toeristische en vrijetijdsbalie UiT in Mechelen in het Schepenhuis dicht. De dienst blijft telefonisch, per mail en via sociale media bereikbaar voor zowel bezoekers als Mechelaars.

Tot slot verscherpt de stad de praktische regelingen rond de verloop van huwelijken. Vanaf nu mogen die enkel nog worden bijgewoond door het koppel, de ouders en twee getuigen. “We hebben zaterdag vastgesteld dat ondanks de richtlijnen toch nog grote groepen naar het stadhuis afzakten.”

De burgemeester kondigt aan dat bij nieuwe vaststellingen van overtredingen nog strengere richtlijnen zullen worden opgelegd.