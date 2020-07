Stad verplicht mondmaskers in ganse binnenstad en op parkings winkelketens Wannes Vansina

24 juli 2020

14u49 24 Mechelen Vanaf morgen zaterdag ben je in Mechelen verplicht om een mondmasker te dragen in de binnenstad en op parkings van winkelketens. Dat heeft het stadsbestuur beslist. In de eerste dagen zullen politie en gemeenschapswachten sensibiliserend optreden, daarna zullen effectief boetes (250 euro) worden uitgeschreven.

De Nationale Veiligheidsraad besliste donderdag dat burgemeesters zelf kunnen bepalen op welke openbare plaatsen ze het gebruik van het mondmasker verplichten. “We kiezen bewust voor een verplichting in de volledige binnenstad omdat we op die manier voor een duidelijk omlijnd gebied opteren. Onze binnenstad is zeker in de zomerperiode druk bezocht, het is dan ook cruciaal dat we heldere maatregelen nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Maar ook op de parkings van de winkelketens ben je vanaf zaterdag verplicht een mondmasker te dragen, net als tijdens markten, in wachtrijen aan winkels of afhaalzaken, in de publieke ruimte van alle openbare gebouwen, bij verplaatsingen in fitnesscentra en in sporthallen en zwembaden en op plaatsen waar mensen hun kinderen afzetten op ophalen (bijvoorbeeld bij kampen van jeugdbewegingen of sportclubs). Op alle andere plaatsen waar mensen samenkomen, zijn mondmaskers sterk aangeraden.

Bijkomende maatregelen

In Mechelen blijft het aantal besmettingen voorlopig onder de gevarendrempel, maar de burgemeester wijst erop dat het cruciaal is om heel erg waakzaam te zijn. “De landelijke stijging van het aantal besmettingen is zonder meer verontrustend, maar het is nog niet te laat”, meent Vandersmissen.

“Als we allemaal samen de regels strikt opvolgen, ook al zijn ze soms lastig, kunnen we erger voorkomen. Tegelijk blijf ik als burgemeester op elk moment de vinger aan de pols houden. Als bijkomende maatregelen zich opdringen, zal ik dan ook geen seconde aarzelen om in te grijpen”, besluit hij.

Alle info over het coronavirus is te vinden op www.mechelen.be/coronavirus.