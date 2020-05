Stad verplaatst zonnepanelen van oud stadsmagazijn naar Waterduivel Wannes Vansina

26 mei 2020

14u07 0

De acht jaar oude zonnepanelen van het voormalige stadsmagazijn in de Grote Nieuwedijkstraat hebben een plaats gekregen op de Waterduivel. Aannemer Van Roey verhuisde de 636 fotovoltaïsche panelen naar de nieuwbouw ten behoeve van de Mechelse uitvoeringsdiensten en de brandweerzone Rivierenland. Het gaat om zo’n 2.300m² met een jaarlijkse opbrengst van naar verwachting 63.920 euro. “Op alle vlakken, maar zeker op het vlak van klimaat, is het belangrijk dat we als stad het goede voorbeeld geven. Door de zonnepanelen te hergebruiken, springen we bovendien duurzaam om met schaarse grondstoffen”, aldus schepenen Koen Anciaux en Marina De Bie.