Stad verlengt premie kernversterkend renoveren: “Duwtje in de rug” Wannes Vansina

05 september 2020

11u12 0 Mechelen De stad Mechelen verlengt de premie ‘kernversterkend renoveren’, die tot doel heeft grotere handelspanden te creëren en een invulling te geven aan bovenliggende ruimtes.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kende Mechelen in 2017 een subsidie van 90.000 euro toe, de stad verdubbelde dat bedrag. Tot eind dit jaar kon een premie uit die pot worden aangevraagd, maar dat wordt nu verlengd.

“Er was nog budget beschikbaar. Daarom vroegen en kregen we van VLAIO een verlenging. Op deze manier kunnen we huurders, eigenaars en ontwikkelaars die in ons kernwinkelgebied willen investeren, nog een jaar langer ondersteunen”, verklaart schepen van Economie en Wonen Greet Geypen.

Een van de zaken die de premie heeft ontvangen, is koffiebar Coffice op de IJzerenleen. “De premie is een duwtje in de rug. We maken niet alleen ons pand mooier en beter, ook de stad wordt er aantrekkelijker door”, zegt zaakvoerder Lennard Hens.

Er waren tot nog toe negen aanvragen. Er blijft nog 61.723 euro toe te wijzen. De maximale premie per pand bedraagt 36.000 euro en kan nooit meer dan 80% van de gemaakte uitvoeringskosten overstijgen.

Meer informatie is hier te vinden. De nieuwe uiterlijke aanvraagdatum voor de premie wordt 31 mei.