Stad verlengt kinderopvangproject voor werkloze ouders Wannes Vansina

09 januari 2020

10u57 0 Mechelen Het Europese subsidieproject PACE loopt eind september af, maar dat zal niet het einde betekenen van 38 Volt. De stad voert gesprekken met partners om het kinderopvangproject voor werkloze ouders verder te zetten.

38 Volt opende eind 2017 de deuren in de Caputsteenstraat. Sindsdien werden er de kinderen van zestig kwetsbare ouders opgevangen. Terwijl werden de jonge papa’s en mama’s begeleid naar werk of een opleiding.

Acht ouders zijn intussen actief via sociale tewerkstelling, zeventien kregen een contract aangeboden in de privé. Nog een paar andere volgen een opleiding tot bijvoorbeeld nagelstyliste, zorgkundige of verkoper.

Hoop

“Ongeacht of ze al werk vonden of niet, de begeleide ouders gaan gemotiveerder en zelfzekerder door het leven”, zegt schepen van Gezin Gabriella De Francesco. “Dankzij 38 Volt kregen zij weer hoop.”

38 Volt bestaat uit een team van drie kinderverzorgers, twee gezinsbegeleiders en een logistiek medewerker. Ze ontfermen zich over de kinderen van ouders die veelal worden doorverwezen door het Sociaal Huis, de VDAB of justitie.

Individueel traject

“De opvang werkt op maat van de ouders en neemt een grote drempel weg voor werkzoekende ouders. Zij krijgen een individueel traject aangeboden dat afloopt wanneer ze een job op opleiding hebben gevonden. De meeste kinderen stromen door naar de reguliere opvang of naar school.”

Omdat het project waardevol is, wil de stad ook na de stopzetting van de Europese middelen het laten verder lopen, ook in het kader van het kinderarmoedeplan. De stad is momenteel in gesprek met een aantal partners.

Armoede

“38 Volt wordt niet alleen verdergezet, maar zal ook de dialoog aangaan met andere kinderopvanginitiatieven. Ook daar willen we signalen van armoede preventief opsporen en kwetsbare gezinnen sneller de juiste ondersteuning bieden”, aldus nog De Francesco.