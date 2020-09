Stad verlengt jachtrechten voor onbepaalde duur (maar jagers mogen niet alles schieten) Wannes Vansina

17 september 2020

10u04 3 Mechelen Stad Mechelen heeft beslist om de jachtrechten te verlengen voor onbepaalde duur en de jachtpacht af te schaffen. Voorwaarde is dat de jagers het herenakkoord dat vorig jaar werd afgesloten respecteren.

Als jagers niet mogen jagen op landbouwpercelen van de stad, dan kan daar binnen de openingstijden van de jacht niet aan wildbeheer worden gedaan. “Wanneer niet meer mag gejaagd worden op de landbouwpercelen zal de schade door bosduiven, ganzen, konijnen, kraaiachtigen,… oplopen tot enkele duizenden euro’s per hectare in het bijzonder bij koolgewassen. Voorkomen is beter dan genezen. We kunnen ons geen wildschade veroorloven”, vertelt schepen van Landbouw Anciaux.

Maar de jagers mogen lang niet alles schieten. Vorig jaar werd met de wildbeheereenheden overeengekomen dat ze niet jagen op de vos, de ree, het hert, de grauwe gans, de smient en de kievit. Het naleven van dat herenakkoord is een voorwaarde voor het verlengen van de jachtrechten en de afschaffing van de jachtpacht. “De verlenging van onbepaalde duur maakt het gehele proces eenvoudiger voor alle partijen. Er volgt jaarlijks een evaluatie van de situatie”, aldus Anciaux.

De grootste wildbeheereenheden in Mechelen zijn Rupeldal, De Bocht (actief van Walem tot het Hombeeks Plateau) en Jaboom (vooral actief rond Muizen).