Stad verkoopt natuurreservaat Prinsenveld aan Natuurpunt Wannes Vansina

08 september 2019

De Raad voor maatschappelijk welzijn in Mechelen heeft het licht op groen gezet voor de verkoop van negen percelen grond in Hofstade (Zemst) aan de vzw Natuurpunt Beheer. Ze zijn gelegen tussen de Leuvense Vaart en het Rijksdomein Hofstade (Sport Vlaanderen), de spoorweg en de Molenheidebaan en vormen grotendeels het Prinsenveld: een aangesloten stuk weiland doorsneden met grachten en bomenrijen, waarbij een waardevolle rij knoteiken. De vzw huurt acht van de negen percelen al geruime tijd en kreeg de erkenning als privaat natuurreservaat in 2012. Het negende perceel wordt momenteel nog verhuurd voor akkerbouw. Met de verkoop van de in totaal 108.725 vierkante meter is een bedrag gemoeid van 355.000 euro. Natuurpunt wil met zijn beheer de vroegere ecologische waarden zoveel mogelijk terugkrijgen en het landschap herstellen in zijn oorspronkelijke vorm.