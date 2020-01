Stad verkoopt gronden nadat Raad van State daar eerder stokje voorstak Wannes Vansina

27 januari 2020

21u44 0

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn in Mechelen heeft maandagavond beslist vijf percelen weiland in de Heuvelstraat in Duffel te verkopen. Daartoe werd twee jaar geleden al eens beslist, maar de onderhandse verkoop van toen via bieding onder gesloten enveloppe werd vernietigd door de Raad van State. Mechelen kiest daarom nu voor een openbare verkoop. Daarnaast zette de Raad het licht op groen voor de verkoop van percelen grond nabij de Grensstraat de onderhandse verkoop aan de gemeente Sint-Katelijne-Waver. De opbrengst van beide verkopen wordt geraamd op samen een kleine 240.000 euro. N-VA vroeg om de opbrengst in totaliteit aan te wenden voor schuldafbouw, maar dat werd door de meerderheid afgewezen, ook omdat de opbrengst al is voorzien in het investeringsbudget.