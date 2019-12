Stad verhoogt tarieven sportinfrastructuur: zwembeurt kost vanaf volgend jaar 4,5 euro Wannes Vansina

12 december 2019

21u06 16 Mechelen Een zwembeurt in stedelijk zwembad Geerdegemvaart in Mechelen kost vanaf volgend jaar 4,5 euro, tegenover 3,5 euro nu. De nieuwe prijszetting is een gevolg van een algemene verhoging van de tarieven voor het gebruik van sportinfrastructuur.

De huidige tarieven van Geerdegemvaart zijn volgens de stad niet meer houdbaar. “Een aanpassing is noodzakelijk gezien onze stijgende energieprijzen in combinatie met onze verouderde infrastructuur. We willen kaderen dat de effectieve kostprijs van één individuele zwemmer 7 keer duurder is. Het verschil wordt bijgepast door de stad.”

De individuele volwassen zwemmer betaalt vanaf 1 januari 4,5 euro, de -18-jarigen en 65-plussers zullen 3,5 euro betalen. De nieuwe prijzen van het zwembad liggen in lijn met de tarieven van Nekkerpool. Naast de tariefwijziging besliste de stad om de 10-beurtenkaart (nu een afzonderlijke voor volwassene en kinderen) om te vormen tot een familiekaart die één jaar geldig blijft. Kostprijs: 30 euro.

Jeugdtarief

De stad past de prijzen aan voor alle sportinfrastructuur: IHAM, Winketkaai, Leest, Paardenstraatje, De Plaon, Appelaar, Arena, Donkerlei en Gymnopolis. Dat na een vergelijking met de andere centrumsteden en de omliggende gemeenten.

“Daaruit is gebleken dat ons jeugdtarief zoals verwacht ver onder het gemiddelde zat. De keuze wordt daarom gemaakt om het jeugdtarief op te trekken naar een meer realistisch bedrag, namelijk 65% van de volwassenprijs”, aldus de stad.

Voor de sportclubs en scholen worden pas vanaf 1 augustus nieuwe tarieven ingevoerd. Het was zes jaar geleden dat de prijzen werden aangepast.

