Stad verhoogt lidgeld bibliotheek van 4 naar 10 euro Wannes Vansina

24 juni 2019

23u03 0 Mechelen Aan de verhuis van de stadsbibliotheek naar Het Predikheren hangt een prijskaartje voor de abonnees. Het lidgeld voor Mechelaars stijgt van 4 naar 10 euro.

De gemeenteraad keurde maandagavond de aanpassing van het bibliotheekreglement meerderheid tegen oppositie goed. De voltallige oppositie slikt de prijsverhoging niet. Voor Mechelaars gaat het jaarlijkse lidgeld van 4 naar 10 euro, voor niet-Mechelaars van 8 naar 15 euro.

“Dit is de zoveelste dienstverlening die duurder wordt. Wij willen een toegankelijke bibliotheek voor alle Mechelaars”, protesteerde Caroline Gennez (sp.a). De andere oppositiepartijen reageerden in dezelfde zin. Stefaan Deleus (CD&V) wees er ook op dat nu nog gratis reservaties voortaan 1 euro zullen kosten. Dirk Tuypens vindt dat de openingsuren “prestigieuzer” mogen zijn. Deze blijven identiek aan de huidige bibliotheek in de Moensstraat.

Cultuurschepen Björn Siffer (Groen) wees erop dat er sinds 2001 geen verhoging - “Zelfs geen indexatie!” - van het tarief is geweest. “Gebruikers krijgen met Het Predikheren een volledig nieuw gebouw en extra service op het vlak van ICT. Het is een faire prijs.” Hij wees er ook op dat de bibliotheek voor minderjarige gebruikers gratis blijft en het tarief voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming ongewijzigd blijft.

Wat betreft de openingsuren, wil hij het bibliotheekpersoneel eerst de kans geven om zich in te werken en te wennen aan de nieuwe locatie. “Na enkele maanden evalueren we de werking met de verschillende extra functies en sturen we bij waar nodig.”