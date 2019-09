Stad verhaalt herstellingskosten Lange Schipstraat op nutsmaatschappijen Wannes Vansina

17 september 2019

De stad Mechelen heeft een aannemer aangesteld voor de herstelling van de verzakte kasseien in de Lange Schipstraat, ter hoogte van de Korte Schipstraat. De straat werd in 2011 vernieuwd, maar na nutswerken een tijd later werd het wegdek niet correct hersteld. “Het is de eerste keer dat we als stad zelf een aannemer aanduiden om dit soort herstellingswerken uit te voeren. De kosten zijn voor de nutsmaatschappijen, die oorspronkelijk verantwoordelijk waren voor een degelijke uitvoering van dit werk”, zegt Patrick Princen, schepen van Openbare Werken. “We zullen deze manier van werken hierna evalueren en mogelijks vaker toepassen. Zo maken we Mechelen weer wat toegankelijker én mooier.” De werken starten op 23 september en zullen enkele dagen duren. Nadien moeten de voegen nog een tweetal weken uitharden, tot maandag 7 oktober.