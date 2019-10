Stad vergroent gevel aan Douaneplein Antoon Verbeeck

31 oktober 2019

11u06 0 Mechelen De achtergevel van feestzaal De Loods op het Douaneplein in Mechelen zit binnenkort bijna volledig in een groen jasje. Een deel was vorig jaar al aangeplant en nu heeft dezelfde firma er nog eens een tiental klimplanten bij gezet.

De ingrepen passen in het plan om de openbare ruimte zo veel en zo duurzaam mogelijk te vergroenen. “De plantwerken zijn uitgevoerd door de vzw Groene Gevels uit Lebbeke. Alle winst van deze vereniging gaat naar de verdere ondersteuning van groengevels in Vlaanderen, door middel van onderzoek, promotie en advies. Voor de stad Mechelen bedraagt het kostenplaatje 2966 euro exclusief btw. We zijn blij dat we daarin als stad ons steentje kunnen bijdragen, want ook wij vinden groengevels erg belangrijk. Het geeft niet alleen een prachtig uitzicht, maar filtert ook fijnstof, houdt regenwater vast en is goed voor de biodiversiteit”, zegt schepen van Natuur- en Groenontwikkeling Patrick Princen (Vld-Groen-M+). Naast de groene gevel werden er ook vier nieuwe prairietuinen gerealiseerd. “Na de aanleg van de prairietuinen op het Kardinaal Mercierplein kwamen er ook nog twee prairieperken bij op de Battelsesteenweg, ter hoogte van de Hogeweg. En op dit moment worden er prairiebloemen geplant op het Raghenoplein, aan beide kanten van de R12. Het resultaat zal vanaf begin 2020 zichtbaar zijn.”