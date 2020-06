Stad trekt 35.000 euro uit voor sociale controle coronamaatregelen Wannes Vansina

02 juni 2020

16u12 0 Mechelen De stad Mechelen zet in op het laten naleven van de coronamaatregelen. Ze investeert 35.000 euro in toezicht en sensibilisering.

De stad organiseert nu al toezicht in winkelstraten als de Bruul en op speelpleinen. Dat zal nog toenemen. “De nood aan preventieve maatregelen zal stijgen wanneer de versoepelende maatregelen toenemen”, argumenteert de stad.

“We willen sterk inzetten op vrijwilligers, die vooral sensibiliserend te werk gaan om zo de veiligheid en leefbaarheid van de Mechelaars te vrijwaren”, verduidelijkt schepen van Preventie Abdrahman Labsir.

“Zo zal onder andere de poule van sfeerbeheerders en partycheckers worden uitgebreid, zodat we klaar staan bij het heropenen van de horeca en de kleinschalige evenementen.”

Daarnaast zal vooral worden ingezet op het ‘Grote Broer en Zus’-project, met een 15-tal extra studenten. “Het is in veel opzichten een goed project want naast het bevorderen van de leefbaarheid op de speelpleinen in de wijken, kunnen we de jongeren empoweren.”