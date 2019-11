Stad ‘tatoeëert’ voetpaden voor pleegzorg Wannes Vansina

14 november 2019

09u19 0 Mechelen ‘Zet jij de eerste stap als pleeggezin?’ Die boodschap wordt de komende dagen op verschillende stoepen in Mechelen ‘getatoeëerd’ met krijt om de aandacht te vestigen op de Week van de Pleegzorg.

Samen met Pleegzorg Provincie Antwerpen is de stad momenteel op zoek naar pleeggezinnen die een warme thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen die het nodig hebben. “Met de krijtactie willen we inwoners op een laagdrempelige manier laten nadenken over het pleegouderschap. Elke volwassene met een hart voor kwetsbare kinderen en begrip voor ouders die het moeilijk hebben, kan zich opgeven om aan het begeleidingstraject te starten”, zegt schepen van Gezin Gabriella De Francesco.

In Mechelen zijn er op dit ogenblik 72 pleeggezinnen, die samen 90 kinderen en jongeren een warme thuis geven. “In Mechelen hebben alle pleeggasten, jong en oud, recht op een UiTPAS met kansentarief. We stimuleren hen zo veel mogelijk om met gelijke kansen in het leven staan en net als hun leeftijdgenoten deel te nemen aan het sport- en cultuurleven in de stad”, aldus de schepen.

