Stad stuurt Boeddhistische tempel aanmaning wegens bouwovertredingen Wannes Vansina

23 september 2019

16u50 0 Mechelen De stad Mechelen heeft een aanmaning gestuurd naar de Boeddhistische tempel in Muizen. Wat Dhammapateep beging een aantal bouwovertredingen en moet deze nu regulariseren of ongedaan maken. Indien niet dreigt strafrechtelijke vervolging. De tempel nam een advocaat onder de arm.

De tempel verhuisde enkele jaren terug van de Kouterdreef naar een middeleeuwse aandoende woning in de Willendriesstraat met achterliggend park van 12 hectare. Bij een controle in 2018 stelde de dienst Handhaving vast dat er verhardingen werden aangelegd (voor de tempel en in de tuin), bijgebouwen verbouwd en opgericht (onder meer WC-containers) en reliëfwijzigingen werden uitgevoerd zonder de nodige vergunningen.

Vervolging

Bij een hercontrole in april van de Thaise tempelinfrastructuur bleek er niets gewijzigd, waarop in juli een aanmaning werd verstuurd met een oplijsting van alle stedenbouwkundige overtredingen. De tempel moet deze laten regulariseren of, indien niet-vergunbaar, weer afbreken. Schikt de tempel zich niet, dan riskeert deze strafrechtelijke vervolging.

Open brief

De voorzitter wenste geen commentaar te geven. Hij zette eerder deze maand wel een opmerkelijke open brief op de website van Wat Dhammapateep om geruchten als zou de tempel worden verzegeld en de monnik naar de gevangenis moeten, de kop in te drukken. Volgens de brief is het wettelijk in orde brengen van de onregelmatige situaties ‘simpel’. “Er is geen reden om dat niet te doen. Wordt dat geweigerd of nagelaten dan wordt het gesignaleerd aan het Parket. Er is blijkbaar ook een onbegrijpelijke paniekreactie waar sommigen vinden dat nu een advocaat nodig is.”

Functiewijziging

De bouwovertredingen is een, de tempel is ook nog altijd niet in orde met de bestemming. Deze is nog steeds wonen. Op 18 maart werd een functiewijziging al geweigerd met als voornaamste weigeringsgrond het ontbreken van een oplossing voor het parkeren. Ook in deze procedure werden door de tempel nog geen stappen gezet.