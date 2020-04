Stad stimuleert keuze voor deelmobiliteit met subsidies Wannes Vansina

28 april 2020

18u34 0 Mechelen Stad Mechelen kent vanaf 1 mei subsidies toe om inwoners te overtuigen hun wagen aan de kant te laten staan en te kiezen voor deelmobiliteit.

- Inwoners kunnen vanaf volgende maand een budget van 250 euro krijgen als ze hun nummerplaat inleveren, te gebruiken voor onder meer de aankoop, huur of lease van een fiets of een bus- of treinabonnement. “Sinds de bekendmaking eind december meldden zich reeds 42 Mechelaars”, zegt Mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.

- Daarnaast subsidieert de stad particuliere deelgroepen voor de aankoop van een elektrische deelwagen, tot 3.000 euro.

- Tot slot betaalt de stad het eerste jaar instapkosten/lidmaatschap bij de aansluiting bij een autodeelbedrijf zoals Cambio. “Uiteraard willen we ook de huidige gebruikers belonen door hen eenmalig een gelijkaardig voordeel te geven.”