Stad steunt lokale economie: opdrachten gaan maximaal naar lokale ondernemers Wannes Vansina

26 mei 2020

11u08 0 Mechelen De stad Mechelen heeft maatregelen genomen om de ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen. Zo wil ze aanbestedingen maximaal lokaal gunnen in zoverre de wet op de overheidsopdrachten dat toelaat en facturen sneller betalen.

“Als we aan onze inwoners vragen om hun aankopen lokaal te doen, dan is het evident dat wij dat vanuit de stad ook moeten doen. Bij onze diensten doen wij een interne oproep om na te kijken of bij aanbestedingen ook lokale ondernemers kunnen aangeschreven worden. Daarnaast vragen we aan onze diensten om geplande opdrachten niet uit te stellen”, zegt schepen van Economie Greet Geypen.

Een andere maatregel die de stad neemt, is een aanzienlijke inkorting van de betalingstermijn van inkomende facturen. “De stad zet maximaal in om de facturen zo snel mogelijk te betalen en streeft ernaar dit te doen binnen de 15 dagen, na ontvangst van de factuur.” Om ondernemers te informeren over verschillende steunmaatregelen, zorgde de stad voor aanspreekpunten per sector.

Mechelenbon

Vorige week maakte de stad al bekend dat elke gezin een Mechelenbon ter waarde van 20 euro krijgt, een investering van 700.000 euro. Daarnaast investeert ze 200.000 euro om bedrijven te stimuleren om Mechelenbonnen aan te kopen voor hun personeel.

“Deze investeringen zijn een ruggensteun voor onze inwoners en bedrijven, maar pompen tegelijkertijd miljoenen in onze lokale handel. Een win-win voor iedereen”, aldus Geypen.