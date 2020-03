Stad steunt handel en horeca met reeks maatregelen: bestuur schrapt promotaks en laat concessievergoedingen vallen Wannes Vansina

26 maart 2020

12u23 0 Mechelen De stad Mechelen neemt maatregelen om de handel en horeca te steunen. Het bestuur schrapt de promotaks, laat alle concessievergoedingen en verhuringen vallen en werkt aan een ‘Post-Corona-Actieplan’.

Volgens schepen van Economie Greet Geypen zijn de stad en het handelsapparaat als communicerende vaten. “Nu handel en horeca het moeilijk hebben, is het aan ons om steunmaatregelen te nemen.” De stad schrapt de promotaks 2020 en stelt het versturen van belastingaanslagen uit.

Huurders van stadseigendommen als de Nekkerhal, Lamot, het Tivolikasteel, het Via Via reiscafé, de aubetten van de Bruul en de Margriet krijgen een duwtje in de rug. “We hebben beslist om de huurprijzen pro rata temporis met de duur van de sluitingsmaatregelen te verminderen”, zegt schepen van Financiën Koen Anciaux.

Het stadsbestuur roept de eigenaars van horecapanden op hetzelfde te doen. Een aantal brouwerijen deed dat al, andere niet. “Uiteindelijk is het ook in hun voordeel dat onze handel en horeca de crisis overleven”, zegt Geypen.

Promoten als winkelstad

Intussen kijkt de stad ook al vooruit en werkt ze in samenwerking met UNIZO en Voka aan een plan om Mechelen te promoten als winkelstad voor wanneer de coronacrisis achter de rug is. “Het actieplan moet het mogelijk maken om snel de draad weer op te pikken”, zegt Geert Milis, voorzitter van Mechelen MeeMaken. “Intussen doe ik graag een warme oproep om onze lokale handelaars te blijven steunen. Je hoeft daarvoor niet fysiek naar Mechelen af te zakken, maar dat kan al door te surfen naar www.hamstereninmechelen.be.”