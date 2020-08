Stad stelt tablets ter beschikking van door corona getroffen woonzorgcentrum Wannes Vansina

18 augustus 2020

13u35 0 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur heeft drie tabelets ter beschikking gesteld van Milsenhof, het woonzorgcentrum dat vorige week getroffen werd door het coronavirus. Ze moeten het rusthuis helpen om de bewoners toe te laten om nog contact te hebben met hun familie, nu de bezoekregeling volledig werd stopgezet.

“Na de uitbraak van vorige week hebben we met het stadsbestuur meteen contact opgenomen met het woonzorgcentrum. Onze eerste zorg bestond er uiteraard in om het Milsenhof te ondersteunen daar waar mogelijk, maar we vinden het als stad in deze moeilijke lockdownsituatie minstens even belangrijk om ervoor te zorgen dat de getroffen bewoners digitaal contact kunnen blijven hebben met hun omgeving”, legt burgemeester Alexander Vandersmissen uit.

Directeur Danny Coremans zegt de geste ten zeerste te appreciëren. “In deze fase is het minstens even belangrijk om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van onze bewoners. Op deze manier kunnen we hun toch een zeker contact met hun familie of vrienden aanbieden.”

Tijdens de eerste coronagolf stelde de stad ook al tablets ter beschikking aan de rusthuizen en centra die door het lokaal zorgbedrijf worden beheerd.