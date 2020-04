Stad stelt ontwerper aan voor opmaak beheersplan Sint-Lambertussite Wannes Vansina

14 april 2020

18u08 0 Mechelen De stad Mechelen heeft Architectenvennootschap Atran aangesteld voor de opmaak van een beheersplan voor de Sint-Lambertussite in Muizen.

De langetermijnvisie geeft aan welke werkzaamheden waar en met welke frequentie zullen nodig zijn. Deze is nodig om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van eventuele erfgoedpremies voor de Sint-Lambertuskerk, Sint-Lambertustoren en de omgeving.

“Zoals in het meerjarenplan is bekendgemaakt, wenst de stad de volgende jaren volop in te zetten op het onderhoud van monumenten. De Sint-Lambertuskerk en -toren in dit kader de nodige aandacht krijgen”, zegt schepen van Monumenten Koen Anciaux.

De stad wenst de archeologische site mee op te nemen in het beheersplan. Een beschermingsprocedure is lopende.