Stad stelt aannemer aan voor regelmatig onderhoud kerkgebouwen: “Grote kosten vermijden” Wannes Vansina

27 april 2020

14u22 0 Mechelen De stad Mechelen heeft een gespecialiseerde aannemer aangesteld voor het uitvoeren van regelmatig nazicht en kleine herstellingen aan kerkgebouwen. “Op die manier kunnen we grote dossiers in de toekomst vermijden”, zegt schepen van Monumenten Koen Anciaux.

In Mechelen worden nog twintig kerkgebouwen gebruikt voor de eredienst. De stad zal voor het nazicht en de kleine herstellingswerken instaan voor de tien kerken waarvan zij eigenaar of bouwheer is, maar bijvoorbeeld ook kerkfabrieken kunnen gebruik maken van de voorwaarden en eenheidsprijzen van de aanbesteding.

Het totale inschrijvingsbedrag van aannemer Renotec bedraagt 748.884,97 euro. Deze prijs omvat naast de investering voor de stad Mechelen (626.439,63 euro) ook de kosten voor de kerkfabrieken en vzw Huis van Leliëndaal. De stad rekent op Vlaamse premies van 320.000 euro.

Het gaat om volgende kerken: Sint-Pieter-en-Paulkerk, Onze-Lieve-Vrouw-van-Hanswijkbasiliek, Sint-Jan-Baptist-en-Evangelistkerk, Sint-Catharinakerk, Sint-Alexius-en-Catharinakerk, Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, Sint-Niklaaskerk (Leest), Sint-Lambertuskerk en -toren (Muizen), Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandskerk (Walem) en Sint-Amanduskerk (Heffen).