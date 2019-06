Stad start participatietraject rond armoede Wannes Vansina

07 juni 2019

14u31 0

De stad Mechelen start met een participatietraject rond armoede. Het wil in samenwerking met burgers, professionals, organisaties en buurtwerkingen aan de slag gaan om vooral kinderarmoede terug te dringen. Bijna 14% van de kinderen wordt in armoede geboren. Stad Mechelen roept de inwoners op om zich te laten inspireren door zes sterke praktijkvoorbeelden en mee na te denken over hoe ze samen kinderarmoede kunnen halveren. Dat gebeurt op zes verschillende locaties in Mechelen op verschillende momenten tussen 12 en 28 juni met professionals uit de sector (meer info en inschrijven op makers.mechelen.be/samen-tegen-armoede). Op 2 juli is het tijd voor een eerste stand van zaken. “We hopen er zo veel mogelijk partnerorganisaties en Mechelaars te ontvangen om hun mening te geven. Met de suggesties gaan we aan de slag. Samen staan we sterker!”, aldus schepen Gabriella De Francesco.