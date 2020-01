Stad start met onthaaldagen voor nieuwe dorpsbewoners Wannes Vansina

28 januari 2020

13u58 0 Mechelen Nieuwe inwoners van Muizen, Leest, Hombeek, Heffen, Walem en Battel krijgen voortaan een onthaaldag in hun nieuwe thuisdorp.

Mechelen verwelkomt nieuwe inwoners zes keer per jaar tijdens een onthaaldag in het stadhuis. “De betrokkenheid van de dorpsbewoners blijkt vaak minder uitgesproken. Begrijpelijk, de dorpen zijn een wezenlijk onderdeel van onze stad, maar evengoed hebben ze hun eigenheid. Vandaar het idee om een keer per jaar per dorp een onthaaldag te organiseren, als aanvulling op de algemene onthaaldag in het stadhuis”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

De dorpsconsulenten gaan in elk dorp op zoek naar partners om een concept op maat van het dorp uit te werken. “De onthaalmomenten zijn een uitgelezen kans voor de vele nieuwe bewoners om contacten te leggen met dorpsgenoten en om het verenigingsleven of de middenstand van het dorp te leren kennen”, vult schepen van sociale cohesie Björn Siffer aan.

Mechelen telt vandaag 86.718 inwoners. Daarvan wonen er ca. 20.000 in de Mechelse dorpen, inclusief Battel.