Stad staat borg voor investeringslening voor nieuw Speelgoedmuseum Wannes Vansina

05 maart 2020

16u12 0 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft een borgstelling voor de investeringslening voor de nieuwbouw van het Speelgoedmuseum goedgekeurd. Het gaat om een bedrag van twee miljoen euro.

Het Speelgoedmuseum is een kleine veertig jaar gehuisvest in het voormalige Nova-gebouw in de Nekkerspoelstraat. De gemeenteraad keurde maandag een convenant 2020-2021 goed.

De overeenkomst bepaalt dat het museum een jaarlijkse toelage krijgt van 50.000 euro en het de huidige locatie langer kan blijven gebruiken, tot einde 2021.

Marc Hendrickx (N-VA) en Karel Geys (sp.a) vroegen zich af of de verhuis mogelijk is voor die datum, te meer daar de stad de NOVA-toren wil verkopen. Volgens Cultuurschepen Björn Siffer is de opening gepland in juni 2021, in het station.

Volgens de schepen kunnen daarover momenteel niet te veel uitspraken worden gedaan om de concessiegever de beslissing nog moet nemen.

Om de verhuis mogelijk te maken, keurde de gemeenteraad tevebs de borgstelling voor de benodigde investeringslening goed voor een bedrag van 2.000.000 euro over een periode van 20 jaar.