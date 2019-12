Stad screent ongeboren kinderen op kans op armoede: “We willen een stad zijn zonder kinderarmoede” Wannes Vansina

10 december 2019

15u33 0 Mechelen De kinderarmoede in Mechelen is vorig jaar gestegen tot 14,3 procent. Volgens cijfers van Kind & Gezin werden 164 kinderen geboren in armoede, 16 meer dan het jaar ervoor. Om daar wat aan te doen, lanceerde het stadsbestuur dinsdag een kinderarmoedeplan. Een van de opvallendste maatregelen is de invoering van een ‘sociale echografie’: het screenen van toekomstige moeders om het risico op armoede.

De bestrijding van kinderarmoede is een van de drie speerpunten van het Mechelse bestuur. De ambitieuze doelstelling is om het aantal kinderen in armoede te halveren. “Al moet het einddoel natuurlijk zijn dat geen enkel kind in armoede moet geboren worden”, zegt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco. Een uitdaging, want volgens de schepen groeit niet alleen de armoede, maar ook de onderste laag van de middenklasse.

Sociale echografie

Om de doelstelling te realiseren, stelde de stad na overleg met tal van organisaties, experts en ervaringsdeskundigen een plan om met 34 acties. Een van de belangrijkste is de ‘sociale echografie’: het in kaart brengen van het armoederisico van elk kind en dat nog voor de geboorte. Het Huis van het Kind doet dat nu al in het Sint-Maartenziekenhuis, bedoeling is dat uit te breiden naar het Imeldaziekenhuis en alle vroedvrouwen en gynaecologen in de stad.

We werven twee maatschappelijk assistenten extra aan en werken intensief samen met de dienst materniteit van

“We werven twee maatschappelijk assistenten extra aan en werken intensief samen met de dienst materniteit van Sint-Maarten. Daar worden de risico’s op kwetsbaarheid van een kind al in de zestiende week van de zwangerschap gescreend. Zo kan de begeleiding preventief gebeuren en krijgen kinderen kansen nog vooraleer ze geboren zijn”, legt De Francesco uit, die spreekt van een unieke aanpak in Vlaanderen.

Hogere overheden

Naar het pré- en het perinatale gaat 770.000 euro, ongeveer een derde van het budget van het hele armoedeplan (2,1 miljoen) voor de hele bestuursperiode. Het hele plan is gericht op het versterken en vernieuwen van de instrumenten die er vandaag al zijn. Samengevat wil de stad inzetten op een menswaardig inkomen, een vaste job, kansen op een opleiding, kwaliteitsvolle huisvesting en een goede gezondheid.

Een greep uit de acties: het aanpakken van de discriminatie op de arbeids- en de woonmarkt, het creëren van een spoedprocedure voor de herhuisvesting van kwetsbare gezinnen, de aanpak van schulden, het toegankelijker maken van de gezondheidszorg en de oprichting van een speel- en leeswerking voor zwangere ouders. De stad rekent op de steun van de hogere overheden. De federale voor de uitkeringen, de Vlaamse voor kinderbijslag en sociale huisvesting. “Als stad hebben we niet alle hefbomen in handen.”

Stadsbreed

Een van de sleutelwoorden is samenwerking. “Armoedebestrijding is een stadsbreed project. Het is de verantwoordelijkheid van heel veel mensen”, zegt De Francesco. Zo wil de stad bijvoorbeeld de drempels verlagen om deel te nemen aan vrijetijdsactviteiten. “Daardoor kunnen kinderen zich ontplooien en een sociaal netwerk ontwikkeling”, zegt Preventieschepen Abdrahman Labsir. Dat onder meer door middel van de uitbouw van de UiTPAS met kansentarief (in plaats van de Talententickets).

Sportclubs zijn een partner, jeugdwerking J@M een andere. Daarnaast wil de stad een project opstarten in kwetsbare buurten in samenwerking met scholen of wijkcentra. “We willen een stad zijn zonder kinderarmoede.”