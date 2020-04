Stad schept duidelijkheid voor zonevreemde clubs: FC Huis ten Halve mag op huidige locatie blijven Wannes Vansina

28 april 2020

16u09 1 Mechelen De Hombeekse voetbalclub FC Huis ten Halve kan dan toch op zijn vertrouwde stek blijven. Eerder was er sprake van dat de zonevreemde club zou moeten verhuizen naar de locatie van FC Zennester iets verderop. Andere sport- en jeugdverenigingen krijgen dankzij een RUP echte juridische zekerheid.

De gemeenteraad keurde begin maart negen deelplannen en een onteigeningsplan voorlopig goed in het kader van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat zonevreemde recreatie aan rechtszekerheid moet helpen. Voor het deels in agrarisch gebied gelegen FC Zennester zit een bestemmingswijziging in de pijplijn, maar niet voor Huis ten Halve. “F.C. Huis ten Halve wordt geïntegreerd in de sportcluster ter hoogte van F.C. Zennester, zodat het agrarisch gebied terug ter beschikking komt van de landbouw”, stond te lezen in de toelichting.

“Koud gepakt”

Bij beide voetbalclubs hoorden ze het in Keulen donderen. “Ik viel van mijn stoel. We wisten van niks”, zegt Huis ten Halve-secretaris Bart Haeck. Eenzelfde geluid bij de veel grotere dorpsgenoot Zennester. “We werden koud gepakt. Hoe moesten we dat organiseren? We zitten aan bijna honderd procent bezetting”, zegt voorzitter Thierry Lammar. Maandagavond op het einde van de gemeenteraadszitting werd de onduidelijkheid eindelijk uitgeklaard na een vraag van Stefaan Deleus (CD&V). “Het plan is praktisch onuitvoerbaar. Het zou het einde van Huis ten Halve betekenen”, protesteerde die.

Eigenaar

Volgens sportschepen Abdrahman Labsir zijn twee voetbalclubs zo dicht bij elkaar op het Hombeeks plateau niet mogelijk. “Maar zolang de eigenaar van de gronden van Huis ten Halve de club er niet weg wil, mag ze blijven”, stelde hij gerust. Huis ten Halve-secretaris Bart Haeck is gerustgesteld. “De gronden zijn eigendom van een medeoprichter. Ik hoop dat we nog heel lang kunnen blijven waar het voor onze club vijftig jaar geleden allemaal begon.” Ook voorzitter Thierry Lammar van FC Zennester is blij met de duidelijkheid. “Het RUP is overigens een goede zaak, want het zou betekenen dat we verlichting kunnen plaatsen aan ons zonevreemde A-veld.”

Negen deelplannen

Het RUP moet een oplossing bieden voor de vaak historisch gegroeide situaties die verenigingen ervan weerhoudt hun infrastructuur te vernieuwen. De negen deelplannen die nu al werden goedgekeurd hebben betrekking op Chiro Muizen, VVKSM Parsifal, Life Style Center, Mechelse Kolveniersgilde, FC Zennester, Basketbalveld Kruisbaan, SK Heffen, Basketbalveld Marterstraat en Sportcluster Vrijbroekpark.

Onteigeningsplan

De stad keurde ook een onteigeningsplan goed voor twaalf percelen in het kader van Sportcluster Vrijbroekpark. De stad wil samen met de provincie tussen de Uilmolenweg en de Potaardestraat sportactiviteiten clusteren die niet langer op hun huidige locatie kunnen blijven of die al in de omgeving van het park aanwezig zijn. Voor KFC Hever en de visputten Ons Genoegen Sportgenoegen en Slijkvissers is er nog geen oplossing.