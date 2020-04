Stad schenkt elke Maneblusser herbruikbaar mondmasker Wannes Vansina

21 april 2020

17u17 22 Mechelen De stad Mechelen schenkt elke inwoner een herbruikbaar mondmaster en lanceert een groepsaankoop voor wie er meer wil. “We willen als stad klaar zijn op het moment dat de maskers een onderdeel worden van de exit-strategie”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Het college van burgemeester en schepenen nam de beslissing maandag. Het wil de Mechelaars ontzorgen. “Voor de opdracht is het stadsbestuur momenteel in gesprek met diverse aanbieders om te bekijken wie de maskers binnen de vooropgestelde termijn kan aanleveren”, stelt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco.

Het gaat niet om medische mondmaskers. “Wij bestellen herbruikbare, wasbare maskers, die nuttig zijn in de komende periode van afbouw van de maatregelen. De levering en bedeling aan de Mechelaars is gepland in de eerste helft van mei waarbij we opnieuw ons vrijwilligersnetwerk zullen inschakelen om de mondmaskers tot bij onze bewoners te brengen. De maskers krijgen een herkenbare link met Mechelen”, aldus Vandersmissen.

Naast de bedeling lanceert Mechelen ook een groepsaankoop voor mondmaskers waarbij de stad zelf als opdrachtencentrale zal functioneren. Wie meerdere maskers wenst of nodig heeft, zal via dit systeem aan voordeliger tarief extra maskers kunnen aankopen. Ook deze worden in de eerste helft van mei geleverd.