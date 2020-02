Stad roept werkgevers op: “Geef werkzoekenden job zonder sollicitatie” Wannes Vansina

14 februari 2020

18u10 0 Mechelen “Geef werkzoekenden een job zonder sollicitatie.” Zo luidt de oproep van het Mechelse stadsbestuur aan haar bedrijven. Het hoopt dat door middel van het proefproject gemotiveerde werkzoekenden snel en met gelijke kansen aan een vaste job kunnen geraken.

Het principe is niet nieuw: koekjesbedrijf Greyson Bakery in New York startte in 1982 al met het zogenaamde ‘open hiring’. Er komt geen selectieprocedure aan te pas, de werkzoekende moet gewoon zijn gegevens achterlaten.

“Discriminerende keuzes”

“Bij traditionele sollicitatieprocedures worden nog te vaak bewust of onbewust discriminerende keuzes gemaakt. Wie gemotiveerd is, kan zich voor een functie op een lijst zetten. Wie bovenaan staat, krijgt de job”, legt Gabriella De Francesco het principe uit.

De stad zal het project coördineren. “Op dit moment blijven heel wat mensen om een of andere reden buiten het bereik van de arbeidsmarkt, terwijl ze wel over de noodzakelijke vaardigheden beschikken. Die mensen willen we een kans geven”, zegt schepen van Werk Greet Geypen.

Koploper

Volgens de stad is Mechelen koploper, want werd nog nergens in Vlaanderen open hiring uitgeprobeerd, al voert UGent sinds begin dit jaar wel een haalbaarheidsstudie. Het projectbudget bedraagt 309.845 euro, deels gesubsidieerd door Europa (120.000 euro) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (83.692 euro).

De stad beheert niet alleen de lijsten, maar zorgt ook voor ondersteunende acties met betrekking tot kinderopvang, mobiliteit en sociale begeleiding. Ze stelt ook zelf jobs ter beschikking. “De eerstvolgende vacatures bij de uitvoeringsdiensten en het snelloket van het Huis van de Mechelaar zijn voorbehouden voor dit project.”

Brouwerij

De stad doet een oproep aan bedrijven om mee in het project te stappen. Brouwerij Het Anker springt alvast op de kar. “Wie een baan zoekt, moet nu een goed CV kunnen schrijven, zichzelf goed kunnen aanprijzen en mondeling zijn competenties in de verf kunnen zetten. Daar willen wij niet aan meedoen”, zegt eigenaar Charles Leclef.

Volgens Leclef is het project een mooi signaal om de mentaliteit rond aanwerven open te breken, al is het niet zo evident in de praktijk om te zetten. “De job moet uiteraard correct worden uitgevoerd, anders gaat het niet door.” Hij gaat er ook vanuit dat als hij een boekhouder zoekt, enkel mensen met een diploma boekhouden of relevante ervaring zullen inschrijven.

Kinderarmoede

De Francesco ziet het project als een manier om kinderarmoede – een van de prioriteiten van dit stadsbestuur – aan te pakken. “Werk is een van de belangrijkste hefbomen.” Al benadrukt het stadsbestuur tegelijk dat het project niet alleen bedoeld is voor kansengroepen, maar voor iedereen.

Organisaties die geïnteresseerd zijn om ‘een job zonder sollicitatie’ aan te bieden, kunnen zich bij de stad melden via Ellen De Weerdt: ellen.deweerdt@mechelen.be of teL 015/29.24.39.