Stad roept op: vul woontest in Wannes Vansina

13 februari 2020

15u26

De Vlaamse overheid heeft het project ‘Thuis in de toekomst’ gelanceerd die de Vlaming moet doen stilstaan bij woonwensen en -uitdagingen. De stad Mechelen roept haar inwoners op om de test in te vullen op www.thuisindetoekomst.be. “Wonen in de stad wordt steeds populairder. Aangezien Mechelen de komende jaren sterk zal blijven groeien, komen er grote uitdagingen op ons af. Deze test moet onze inwoners bewust maken van de uitdagingen die ons te wachten staan en tegelijkertijd polsen we naar hun kijk op wonen”, legt Greet Geypen, schepen van Wonen, uit. De resultaten zullen in mei bekend zijn, vervolgens gaat het stadsbestuur ermee aan de slag.