Stad roept op: “Breng zieke egels naar opvangcentrum” Wannes Vansina

13 juli 2020

09u54 6 Mechelen De stad Mechelen roept haar inwoners op waakzaam te zijn voor zieke egels. “Breng ze naar een opvangcentrum in jou buurt zodat ze verzorgd kunnen worden”, luidt de oproep.

De egelpopulatie wordt sinds vorig jaar getroffen door een onbekende ziekte. Sinds de lente neemt het aantal slachtoffers sterk toe. Ook in Mechelen werden zieke dieren aangetroffen. Al vijf egels werden naar het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) in Malderen gebracht.

“Het is een beetje raden wat er aan de hand is, maar urgentie en monitoring ervan is wel nodig. Vanuit ons Mechels dierenbeleid roepen we daarom de Mechelaars op om alert te zijn. Als we er snel bij zijn, kunnen ze gered worden”, vertelt schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke.

Vliegen

Symptomen zijn wonden op en rond het hoofd, gezwollen poten, onderhuidse abcessen en zweertjes. Door de warmte leggen vliegen eitjes in die wonden. De egels zijn zodanig verzwakt dat ze meestal sterven aan de aandoening.

“We vragen om het VOC op voorhand te bellen, de egels niet aan te raken en in een doosje naar het opvangcentrum te brengen.”

De adressen van de verschillende opvangcentra voor vogels en wilde dieren vind je hier terug.