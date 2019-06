Stad roept Mechaars op waakzaam te zijn bij hittegolf: “Zorg voor je buren” Wannes Vansina

24 juni 2019

16u27 0 Mechelen “Zorg voor je buren of ga vaker langs bij je ouders.” De stad roept de Mechelaars op om waakzaam te zijn tijdens deze hittegolf.

Hitte doodt. Elk jaar zijn er tijdens een hittegolf 13 procent meer overlijdens. “Extreme hitte kan leiden tot gezondheidsklachten bij ieder van ons, zoals slapeloosheid of uitdroging. Sommige mensen lopen echter een verhoogd risico, zoals senioren, jonge kinderen, chronisch zieken of sociaal geïsoleerde personen. Het Sociaal Huis zet deze dagen extra in op het bereiken en sensibiliseren van die kwetsbare doelgroep”, zegt schepen van Welzijn Gabriella De Francesco. Schepen van Senioren Alexander Vandersmissen (Open Vld) vraagt aandacht voor ouderen, de meest kwetsbare groep. “Het stadsbestuur wil er voor zorgen dat ook ouderen die alleen thuis wonen bereikt worden. Hitte zorgt er immers voor dat sommige ouderen sociaal geïsoleerd raken, omdat ze de hitte buiten proberen te ontlopen. Daarom vragen we aan familie, kennissen en de ruimere omgeving van onze 60-plussers om extra alert te zijn.” Voor zorgvragen, bezorgdheden of meldingen rond verontrustende situaties bij senioren, kan men steeds terecht op het permanentienummer van Zorgbedrijf Rivierenland, dienst Thuiszorg op 015/44.52.40.