Stad roept inwoners op egels te helpen: “Plaats poortjes in de tuin” Wannes Vansina

03 september 2020

14u08 0 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur roept haar inwoners op de egel te helpen, onder meer met poortjes in de tuin.

Het gaat slecht met de egel. Sinds vorig jaar is er niet alleen die mysterieuze ziekte, daarnaast sterven veel dieren ook op de baan. “Naast de opmerkzaamheid voor dieren op de weg, willen we even stil staan bij de egels die zich in onze tuin bevinden. Als we ze daar een goede ‘thuis’ kunnen geven dan moeten ze niet de baan op”, zegt schepen van Dierenwelzijn Vicky Vanmarcke.

Je kan egels aan een geschikte winterslaapplaats helpen door een composthoop te maken of dorre bladeren in de tuin te laten liggen. Een schaaltje water (geen melk) en wat eten (kattenvoer, rozijntjes) zorgt ervoor dat ze in de tuin blijven.

Daarnaast roept de stad op tot de creatie van egelpoortjes. “Een kleine uitsparing in de omheining langs weerszijde maakt een groot verschil. Een egelpoortje kan heel eenvoudig zelf voorzien worden door op niveau van de grond een gat van 15x15cm onder de afsluiting te maken.”

Meer tips op mechelen.be/dierenwelzijn en natuurpunt.be. De stad roept verder op dode dieren te melden via dierenonderdewielen.be zodat knelpunten in kaart worden gebracht.