Stad richt Mechels Solidariteitsfonds op voor cultuursector: “Partners in ademnood zuurstof geven” Wannes Vansina

27 mei 2020

15u54 0 Mechelen Een Mechels Solidariteitsfonds, overbruggingskredieten en verhoogde subsidies. Daarmee wil het stadsbestuur haar kunst- en cultuursector steunen. Deze ziet zwarte sneeuw ten gevolge van de coronacrisis. “Professionele kunstenorganisaties en kunstenaars kunnen een steunaanvraag indienen”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer, die overigens ook aandacht heeft voor niet-professionele spelers.

De cultuursector wordt zeer hard getroffen nu de zalen gesloten blijven. De stad riep afgelopen weekend al op om het geld voor tickets van het Cultuurcentrum niet terug te vragen. Op die manier kunnen de gezelschappen van de afgelaste voorstellingen alsnog tot 30 procent worden uitbetaald.

Steunaanvraag

Daar blijft het niet bij. De meest in het oog springende maatregel: de oprichting van een Mechels Solidariteitsfonds. “We voorzien 114.000 euro”, zegt Siffer. “Professionele kunstenorganisaties en kunstenaars kunnen een steunaanvraag indienen via ons algemeen meldpunt: cultuur@mechelen.be.”

Het is de bedoeling om vooral die organisaties en individuele kunstenaars te ondersteunen die het door de coronacrisis moeilijk hebben om het hoofd boven water te houden. Een adviesraad zal erover waken dat de pot zo rechtvaardig mogelijk verdeeld wordt. Criteria zijn onder meer de werkelijke financiële nood (open boekhouding) of het al dan niet reeds ontvangen van Vlaamse steun. Ook kwetsbare profielen zoals dagcontracters of kunstenaars aangesloten bij sociale bureaus komen eerder in aanmerking.

Zuurstof

Daarnaast kondigt de schepen renteloze overbruggingskredieten (tot 50.000 euro) en versnelde uitbetaling van subsidies aan voor precaire stedelijke kunstenpartners. “Ook als het publiek niet komt opdagen, blijven voor vele organisaties een hoop vaste kosten doorlopen. Dat wordt snel een strop rond de nek van vele organisaties die net geïnvesteerd hadden in een productie. Op die manier geven we zuurstof aan partners in ademnood.”

Hafabra’s

Ook niet-professionele cultuurspelers krijgen een duwtje in de rug. “Harmonies, fanfares, brassbands en concertbands die hun speelmomenten in opdracht van de stad afgelast zien, zullen toch uitbetaald worden”, belooft Siffer. “Daarnaast verhogen we de subsidies voor koren en amateurtoneelverenigingen met een factor anderhalf. Daarvoor trekken we 14.500 euro extra uit.”

Voor sociaal-culturele verenigingen die door de coronacrisis financieel in de problemen komen, reserveert de stad een fonds van 25.000 euro. Voor sociaal kwetsbare studenten uit het kunstonderwijs tenslotte stelt de stad de geplande verhoging van de retributie een jaar uit.

“Toe te juichen”

Willy Thomas, artistiel leider van ARSENAAL/LAZARUS, kan het plan in grote lijnen onderschrijven. “De stad probeert met beperkte middelen de meest kwetsbare spelers te ondersteunen, wat ik vanuit democratisch oogpunt begrijp. Het is zeker toe te juichen dat steden dit soort initiatieven nemen.”

In zijn theater zijn alle medewerkers op quasi halftijdse basis aan de slag. “Het zal misschien verbazen, maar wij werken keihard, om ervoor te zorgen dat we de engagementen die we zijn aangegaan ook kunnen nakomen.”

Seizoen

Moeilijkheid is dat de sector op dit ogenblik geen perspectief heeft. “Het is niet ondenkbaar dat corona ons het ganse komende seizoen parten zal spelen. Vandaar dat het van belang is om niet te kijken naar wat niet meer kan, wel naar de mogelijkheden deze crisis wel nog biedt. Daar voeren we met LAZARUS wekelijks fijne gesprekken over.”

Voor het voortbestaan van zijn theater vreest hij niet. “Zowel premier Wilmès als minister-president Jambon hebben gezegd dat ze kunst belangrijk vinden. Onze inkomsten zullen serieus dalen, maar ik denk niet dat ze huizen zoals het onze in de steek zullen laten. Zelf nemen we ook onze verantwoordelijkheid en zorgen we ervoor dat geen bloedbad ontstaat voor de artiesten waarmee we in zee zouden gaan.”