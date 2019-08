Stad richt aannemerscollectief op voor riolerings- en afkoppelingswerken Wannes Vansina

20 augustus 2019

09u55 0

De stad Mechelen gaat aannemers die riolerings- en afkoppelingswerken willen uitvoeren in Mechelse woningen opnemen in een aannemerscollectief. Het bestuur wil het op die manier eigenaars gemakkelijker maken om werkzaamheden te laten uitvoeren in en rond hun woning. Aanleiding is de renovatie van de kademuren van de Binnendijle en het afkoppelen van nog een aanzienlijk aantal vuilwaterlozingspunten. De eigenaars kunnen dat zelf doen of een aannemer inschakelen. “Na de groepsaankoop voor de renovatie van de private kademuren langs de Dijle, maken we het de eigenaars opnieuw een stukje makkelijker door een lijst samen te stellen van betrouwbare aannemers om rioleringswerken uit te voeren”, zegt schepen Patrick Princen. Aannemers die zich willen aansluiten bij het aannemerscollectief voor riolerings- en afkoppelingswerken, kunnen zich hiervoor inschrijven via www.mechelenklimaatneutraal.be/dijleleeft.