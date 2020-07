Stad reageert op stijgende cijfers: meer controle op horeca en lokale contacttracing Wannes Vansina

22 juli 2020

18u05 0 Mechelen De Mechelse horeca mag zich aan meer controle verwachten. Dat kondigde het stadsbestuur woensdag aan na een overleg met de pleinambassadeurs. De stad zegt vooral te willen sensibiliseren zodat alle coronaregels nauwgezet worden opgevolgd. “De speeltijd is voorbij”, concludeert de voorzitter van Horeca Groot Mechelen. Daarnaast start de stad met lokale contacttracing om broeihaarden sneller te kunnen opsporen.

In vergelijking met een aantal andere steden en gemeenten valt het aantal besmettingen in Mechelen heel goed mee. Dinsdag werden er zelfs geen nieuwe besmettingen vastgesteld, de drie dagen ervoor waren het er volgens de cijfers van Sciensano zes. Al bij al gaat het om een kleine stijging.

De toestand in Mechelen is niet problematisch. We bevinden ons echter in een situatie waar meer verantwoordelijkheid bij de lokale besturen wordt gelegd. Net zoals de voorbije maanden willen we er alles aan doen om onze stad op een zo goed mogelijke manier door deze moeilijke periode te loodsen Waarnemend burgemeester Greet Geypen

“De toestand in Mechelen is niet problematisch. We bevinden ons echter in een situatie waar meer verantwoordelijkheid bij de lokale besturen wordt gelegd. Net zoals de voorbije maanden willen we er alles aan doen om onze stad op een zo goed mogelijke manier door deze moeilijke periode te loodsen”, verduidelijkt waarnemend burgemeester Greet Geypen waarom de stad nieuwe maatregelen afkondigde.

Affiches

Er worden affiches rondgedragen in de horecazaken waarop overzichtelijk staat uitgelegd waarop het personeel moet letten. “De meeste horeca-uitbaters zijn goed op de hoogte van de regelgeving. Toch komt de vraag naar een affiche waar alle personeelsleden permanent zicht hebben op alle regels om coronabesmetting te vermijden. Een samenwerking tussen de Mechelse dienst Economie en de politie, moet zorgen voor een goede opvolging”, zegt Geypen.

De diensten organiseren ook een rondgang langs de cafés en restaurants om na te kijken of de voorzorgsmaatregelen wel correct nageleefd worden. Volgens de waarnemend burgemeester zullen ze in eerste instantie vooral sensibiliserend optreden. “We willen voorkomen dat uitbaters die de reglementen wel nauwgezet opvolgen, niet het slachtoffer worden van andere uitbaters die de regels niet goed opvolgen.”

Wat we te allen tijde willen vermijden, is dat horecazaken op termijn opnieuw de deuren moeten sluiten Waarnemend burgemeester Greet Geypen

“Volg de regels!”

Vervolgens zal een tweede controle plaatsvinden en zullen wel boetes worden uitgeschreven. “Het is onze bedoeling om onze horeca van nabij op te volgen en bij te sturen waar nodig. Wat we te allen tijde willen vermijden, is dat horecazaken op termijn opnieuw de deuren moeten sluiten.” Tot nog toe werd slechts één proces-verbaal uitgeschreven voor een horeca-uitbater die de regels aan zijn laars lapte.

Christian Michiels, voorzitter van Horeca Groot Mechelen, riep zijn collega’s in een videoboodschap op attent te zijn. “Volg de regels, doe zoals hoort en zorg ervoor dat onze fantastische sector kan openblijven. De speeltijd is voorbij. Wie dit niet goed doet, gaat het geld kosten”, waarschuwde hij.



Coördinatieteam

Verder besliste de stad tot het opzetten van lokale contacttracing. Volgens het bestuur zijn de huidige cijfers onvoldoende gedetailleerd, waardoor er geen goed beeld is op de verspreiding van de epidemie.

“Om mogelijke broeihaarden snel op te sporen en nieuwe besmettingen in de kiem te smoren, hebben we meer info nodig achter de cijfers. Daarom wordt er een coördinatieteam opgericht dat in overleg komt te staan met de huisartsenkringen en alle gegevens centraliseert die aangereikt worden uit verschillende domeinen. Alles staat of valt met de actuele gegevens. De inzet is om met meer gedetailleerde informatie de vinger aan de pols te houden, zodat we sneller en gerichter kunnen optreden”, aldus Geypen.

Mondmaskers

In tegenstelling tot steden als Oostende en Antwerpen besliste het bestuur niet om mondmaskers te verplichten op openbare plaatsen als winkelstraten. “Daartoe wachten we de beslissingen van de Veiligheidsraad morgen af.”