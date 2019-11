Stad reageert op bezoek van Marc Hendrickx (N-VA) aan Opper-Karabach: “Raadslid bezocht regio in eigen naam, wij bemoeien ons hier niet mee” TVDZM

03 november 2019

12u02 0 Mechelen De stad Mechelen heeft gereageerd op de vraag van de Azerbeidzjaanse ambassade. Die laatste was misnoegd na een bezoek van Mechelse gemeenteraadslid Marc Hendrickx (N-VA) aan Opper-Karabach. Een streek die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 de onafhankelijkheid uitroep.

Officieel behoort de regio bij Azerbeidzjan. “Maar niets is minder waar”, reageerde het Mechelse gemeenteraadslid eerder al. “Na een eerder bezoek aan de streek in 2016, werd ik door Azerbeidzjan op de zwarte lijst geplaatst. Blijkbaar houden ze mij goed in het oog.” De Azerbeidzjaanse ambassade vroeg per direct tekst en uitleg van de stad. Die liet op zijn beurt al weten dat het juridisch geen stappen kon ondernemen, noch sancties kon opleggen. “Het stadsbestuur zal de ambassade nu schriftelijk op de hoogte brengen en duidelijk meegeven dat dit bezoek een zaak is van raadslid Hendrickx en de stad zich daar niet mee bemoeit”, reageert burgemeester Alexander Vandersmissen. “Raadslid Hendrickx beslist dus zelf of hij reageert.”