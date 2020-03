Stad plaatst meldpunt dierenwelzijn online Wannes Vansina

02 maart 2020

16u58 0 Mechelen De drempel voor vragen verlagen en het besef rond dierenwelzijn verhogen. Dat wil Mechelen bereiken met een vernieuwde website over dierenwelzijn en een eigen meldpunt.

“Bovenop een eigen pagina met informatie en sensibilisering rond dierenwelzijn, is er nu ook een e-mailadres aangemaakt. Wanneer burgers specifieke vragen hebben rond dieren, dan kunnen ze vanaf nu mailen naar dierenwelzijn@mechelen.be”, vertelt schepen van Dierenwelzijn, Vicky Vanmarcke.

Daarnaast vind je er ook een meldpunt, al is dat eigenlijk een doorverwijzing naar een Vlaams meldpunt. “Dat werkt behoorlijk. Daarom is de bekendheid ervan en doorverwijzing via onze website van belang.” Voor dringende zaken in verband met mishandeling of verwaarlozing neem je wel best contact op met de lokale politie.

Op www.mechelen.be/dierenwelzijn vind je verder onder meer ook informatie over de verschillende hondenweides, de Dierenbescherming en geplande evenementen.