Stad plaatst infobord bij monument dat kolonisatie verheerlijkt Wannes Vansina

23 mei 2019

17u52 0 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur heeft een tekst laten plaatsen bij het monument op de Schuttersvest dat hulde brengt aan 31 Mechelaars “die hun leven gaven voor de beschaving”. In plaats van te verheerlijken moet het nu herinneren aan de wreedheden van ons koloniaal verleden.

Sp.a-politica en historica Sophie Bollen bond in de zomer van 2017 de kat de bel aan en opende het debat over de wenselijkheid van sommige straatnamen en monumenten. Zij vroeg om het monument van 21 juni 1953 te verwijderen omdat het de hulde brengt aan de Mechelse ‘pioniers’ die tijdens het koloniale bewind van Leopold II stierven. “Beschaving brachten ze allerminst, wel ontwrichtten ze een hele samenleving”, aldus Bollen.

Het monument blijft echter staan. Daar werd bewust voor gekozen, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). “We hebben beslist er een tekst bij te plaatsen die aan niets te wensen overlaat. Zo betuigen we eer aan de slachtoffers van ons koloniaal verleden en wordt het beeld een confrontatie met een van de meest duistere perioden uit ons verleden.”

Van Kerckhovestraat

Sp.a wilde ook de Van Kerckhovestraat (nabij het station) weg, een verwijzing naar Willem Frans Van Kerckhove. Dat was een nauwe medewerker van Leopold II die tal van wreedheden heeft begaan. Daar is nog geen beslissing over. Somers: “We bekijken geval per geval. Een naamswijziging heeft gevolgen voor de mensen die er wonen. We gaan niet over één nacht ijs.”